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Musul Irak
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Musul'da intihar saldırısı: 14 ölü

Musul'da düzenlenen intihar saldırısında 14 sivil öldü, en az 32 kişi yaralandı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 19:40:17 Güncelleme: 19:42:00 AA

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Musul kentinde düzenlenen intihar saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 sivilin öldüğü, en az 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis teşkilatında Binbaşı Adnan el-Haburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul kentinin güneydoğusunda yer alan el-Vahde Mahallesi'nde bir militanın, bomba yüklü buldozerle intihar saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Haburi, bir sokak ortasında gerçekleştirilen saldırıda 6 evin yıkıldığını, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 sivilin öldüğünü, en az 32 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların, Irak ordusuna bağlı Özel Kuvvetler birliklerine ait araçlarla hastaneye kaldırıldığını dile getiren Haburi, hayatını kaybedenlerin hala olay yerinde kaldırılmayı beklediğini ifade etti.

Irak ordusu, Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunan Musul'u kurtarmak için 17 Ekim'de operasyon başlatmıştı. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri de operasyona havadan destek veriyor.

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