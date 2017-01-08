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DÜNYA

Başbakan Yıldırım Peşmerge güçlerini ziyaret ediyor

Başbakan Yıldırım, Erbil'de DEAŞ'a karşı mücadele eden Peşmerge güçlerini ziyaret ediyor

08 Ocak 2017 Pazar, 15:06:14 Güncelleme: 15:20:57 AA

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile Irakın Erbil kentindeki Zerdık Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret ediyor.

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Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, IKBY Başkanı Barzani ile Irakın Erbil-Musul cephe hattında bulunan Zerdık Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret ediyor.

Yıldırım'a, ziyaretinde, Milli Savunma Fikri Işık ve IKBYli yetkililer eşlik ediyor.

 

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