Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile Irakın Erbil kentindeki Zerdık Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret ediyor.

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Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, IKBY Başkanı Barzani ile Irakın Erbil-Musul cephe hattında bulunan Zerdık Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret ediyor.

Yıldırım'a, ziyaretinde, Milli Savunma Fikri Işık ve IKBYli yetkililer eşlik ediyor.