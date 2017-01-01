18 NİSAN 2017
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Myanmar'daki Su Festivali'nde 285 kişi yaşamını yitirdi

Myanmar'da 4 gün süren Su Festivali'nde işlenen suç ve meydana gelen kazaların bin 200'ü bulduğu, olaylarda 285 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi

18 Nisan 2017 Salı, 10:08:19 Güncelleme: 10:13:01 AA

Myanmar yeni yılı dolayısıyla ülkede 4 gün süren Thingyan Su Festivali'nde 285 kişinin hayatını kaybettiği, bin 73 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlerde, Myanmar'da festival süresince işlenen suçların ve meydana gelen kazaların sayısının bin 200'ü bulduğu, bu olayların 285 kişinin yaşamını yitirmesine, bin 73 kişinin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

Geçen yılki festivalde 967 suç işlendiği ve 272 kişinin yaşamını yitirdiğine işaret edilerek bu yıl ölü sayısının arttığı kaydedildi.

Myanmar'da "Thingyan", Tayland ve Laos'ta "Songkran", Kamboçya'da ise "Chuol chhnam thmey" olarak bilinen festival sırasında, kentler ve kasabalarda çok sayıda kişi su tabancası, kova ve hortumlarla birbirlerini ıslatarak dans ediyor ve sembolik olarak "geçen yılın günahlarından arınmaya" çalışıyor.

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