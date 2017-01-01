30 NİSAN 2017
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Musul'da 20 sivil daha hayatını kaybetti!

Irak'ın Musul kentinde hava saldırıları ve terör örgütü DEAŞ'ın infazları nedeniyle 20 sivil hayatını kaybetti

30 Nisan 2017 Pazar, 12:54:16 Güncelleme: 12:57:55 AA

Irak'ın Musul kentinde düzenlenen hava saldırıları ve terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen infazlarda 20 sivilin öldüğü, 5 sivilin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Iraklı aktivist Muhammed Fadıl Hayali, dün akşam gerçekleştirilen hava saldırısında Musul'un batısındaki Es-Sıhha Mahallesi'nde bulunan bir evin vurulduğunu söyledi.

Saldırıda aynı aileden 15 kişinin öldüğünü, 5 kişinin ise yaralandığını aktaran Hayali, hava saldırısını düzenleyen uçakların Irak ordusuna mı yoksa uluslararası koalisyona mı ait olduğuna ilişkin bilgi vermedi. Hayali, "Saldırıyı yapan tarafın belirlenmesi zor bir durum." ifadesini kullandı.

DEAŞ, KAÇMAYA ÇALIŞAN 5 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

Öte yandan Irak emniyetinde görevli Yüzbaşı Subhan Ali eş-Şuveyli, Musul'un batısındaki El-Islah ez-Zirai Mahallesi'nden kaçmaya çalışan 5 sivilin terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldüğünü kaydetti.

Şuveyli, "Söz konusu mahalleden kurtulanlar, emniyet güçlerinin güzergahı üzerinde bulunan yolda 5 kişinin cesedini gördüklerini anlattı." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden kaçmaya çalışan sivilleri öldürüp, cesetlerini yol kenarlarında sergilemek suretiyle insanları korkutmaya çalıştığını dile getiren Şuveyli, "Bu olay ne yazık ki ne ilk ne de son." diye konuştu.

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