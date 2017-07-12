Irak’ın Kerkük kentinde peşmerge heykelinin dikilmesine Türkmen ve Araplar tepki gösterdi. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Teşkilat Sorumlusu Muhammet Ağa, “Kerkük’te sadece peşmergenin kanı dökülmedi. Beşir, Tazehurmatu, Dakuk, Tuzhurmatu ve Irak’ın her yerinde Türkmenler de canlarını verdi. Bu heykelle Kerkük’ün bir tek peşmerge tarafından korunduğu mesajının verilmesini kesinlikle reddediyoruz’’ dedi. Ağa, “Bu heykelin dikilmesiyle Kerkük’ün Kürtlerin olduğunu göstermek istiyorlar. Irak Türkmen Cephesi olarak Kerkük’ün güney girişinde bir Türkmen askerinin heykelini dikeceğiz’’ ifadesini kullandı.

Arap Sait Nizamettin ise, “Bu adım (peşmerge heykeli) kabul edilemez. Hiç kimse yaptığı fedakârlıklar üzerinden başkalarını rencide etmemeli. Burası tüm Kerküklülerin memleketidir’’ dedi. Kerkük’ün kuzey girişinde, Vali Necmeddin Kerim’in talimatıyla 25 metre yükseklikte peşmerge heykeli dikilmişti. IKBY nisan ayında Irak Meclisi’nin aldığı “Kerkük’te kamu binalarına yalnızca Irak bayrağının asılabileceği” yönündeki kararını tanımamış, IKBY bayrağı asmıştı.



GAZETE HABERTÜRK