Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu gerçekleştirilen intihar saldırısında 26 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Selman Refik tarafından yapılan açıklamada, şehrin işlek noktalarından Feruzepur Caddesi'nde Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif'in ofisinin yakınlarında meydana gelen patlamada, 8'i polis olmak üzere 26 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Refik, yaralanan 49 kişiden 10'unun durumunun ise kritik olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İntihar saldırısı, Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif'in ofisinin de bulunduğu yerin yakınlarında meydana gelmişti.