Belçika Prensi'nin, Çin Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinliğe hükümetten izin almadan katılması tepki çekti. Daha önce de Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe ile de izinsiz görüşen ve uyarılan Prens bu olayla birlikte maaşını kaybedebilir.

Belçika Prensi Laurent'in, Çin ordusunun yıldönümü için düzenlenen etkinliğe Belçika hükümetinin izni olmadan katılması ülkede tartışma yarattı.

Belçika yerel basınında yer alan haberlere göre, Prens Laurent kişisel bir davetiye aldığını, bu nedenle Brüksel'deki Çin Büyükelçiliği'nde düzenlenen Çin Halk Kurtuluş Ordusunun kuruluşunun 90. yıldönümü etkinliğine katıldığını belirtti.

Prens Laurent'in askeri üniformayla etkinliğe katılımına ilişkin bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasının ardından Belçikalı yetkililer tepki gösterdi.

Belçika Başbakanı Charles Michel, Prens Laurent'nin izin almadan etkinliğe katıldığı için "orantılı bir şekilde cezalandırılması" gerektiğini söyledi.

Başbakanlık Sözcüsü, ceza olarak Prens Laurent'in 2017 ödeneğinin bir kısmının kesilebileceğini belirtti.

Prens'in ilk vukuatı değil

Prens Laurent daha önce de Başbakan Michel tarafından temasları hakkında uyarı almıştı. Michel, prensin ocak ayında Belçika Dışişleri Bakanlığı'ndan izin almadan Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe ile görüşmesinin ardından, "Gelecekte böyle bir durumun tekrarı olursa, hükümet sonuçlarının olacağını temin eder." açıklamasında bulunmuştu.

Michel, prensin yıllık yaklaşık 308 bin avro olan maaşını kaybedebileceğini belirtmişti.

Prens Laurent'nın ismi 2014'te yine bir tartışmaya karışmış, prensin, tatil ve çocuklarının okul masrafları gibi kişisel giderlerini Belçika hükümetine fatura ettiği ortaya çıkmıştı.

Prens Laurent bu skandalın ardından Belçika hükümetine 16 bin avro geri ödeme yapmak zorunda kalmıştı. Kraliyet ailesi mensuplarının, 2013'teki düzenlen bir kanuna göre, yabancı ülke yetkilileriyle temas kurmadan önce dışişleri bakanlığından izin alması gerekiyor.

Prens Laurent