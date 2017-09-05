AB'den Arakan mesajı

AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaklaşık 350 bin kişinin mağdur olduğunu ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini belirtti.
Yardım görevlilerinin bölgedeki durumun daha da kötüleşmesini engellemek için işlerini yapmalarına izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Stylianides, AB'nin Arakan'a insani yardım ulaştırılması için yoğun çaba sarf ettiğini ve konunun tüm muhataplarıyla görüşme halinde olduğunu aktardı.
Stylianides, AB'nin, Bangladeş'in Arakanlı sivilleri kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirerek, Arakan'da durum düzelene kadar Bangladeş hükümetinin Arakanlı mültecileri koruma altına alması gerektiğini ifade etti.
"TÜM TARAFLAR GERGİNLİĞİ AZALTMALI"
Stylianides, "Tüm taraflara gerginliği azaltma, uluslararası insan hakları hukukuna uyma ve özellikle sivillere karşı şiddet uygulamama çağrısında bulunuyorum. Birçok Arakanlı sivil ciddi zarar gördü ve şiddette maruz kalmamak için Bangladeş'e kaçıyor. Bu kişiler sınır dışı edilmemeli ve tekrar Arakan'a gönderilmemeli." ifadelerini kullandı.
Öte yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü Catherine Ray, AA muhabirinin AB Komisyonunda gerçekleşen günlük basın toplantısında, "AB Arakan'daki durumu etnik temizlik olarak değerlendiriyor mu?" sorusuna cevap vermeyerek, AB'nin bölgeye insani yardımların ulaşması için görüşmeler sürdürdüğünü dile getirdi.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, 120 binin üzerinde Arakanlının, Myanmar ordusunun baskı ve zulmünden kaçarak Bangladeş'e sığındığı göz önünde bulundurulduğunda, AB açıklamasında neden "orantısız güç" ifadesine yer verilmediğinin sorulması üzerine de Ray, "Açıklamamız oldukça net. Durum ciddi ve AB de durumu ciddiye alıyor, bu nedenle güçlü bir açıklama yaptık." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.