Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den Türk oyun geliştiricilere destek müjdesi

Bugüne dek 3 milyondan fazla kez indirilen Mobu ve Orta Çağ temalı Mount and Blade: Warband oyununu oynayan Zeybekci,

oyun yazılımı sektöründe TOGED üyelerinin bugüne kadar gizli kahramanlar olduğunu belirtti. Oyun geliştirmeyle ilgili 2016'da Türkiye'nin ihracatta 500 milyon dolar hacme ulaştığını, 2017'de ise bu performansın daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Zeybekci, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Biz sadece 'aa ne güzel yapmışlar' demiyoruz, Ekonomi Bakanlığı olarak kendilerini birçok alanda farklı sektörlerde destekliyoruz. Bir oyunla 100 milyon dolar ihracat yapan bir şirket, binlerce insan istihdam etmek yerine küçük bir grupla inanılmaz bir katma değeri üretip Türkiye'ye kazandırıyor. Onlar nasıl ki az önce bana zorla oyun oynattılar, biz de zorla onların bu ortamlarda gelişmelerini ve dünya devi haline gelmelerini istiyoruz."

Konuşmasında Türk oyun endüstrisine Ekonomi Bakanlığı'nca sağlanan desteklerden faydalanmaları çağrısı yapan Zeybekci, "Türkiye'deki oyun pazarının büyüklüğü 2015'te 464 milyon dolar, 2016'da 755 milyon dolar oldu. Dünyada bu alanda 16. sıradayız. Pazara giriş desteği olarak, yapılan harcamaların yüzde 50'sini 200 bin dolara kadar biz karşılıyoruz. Mobil platformların talep ettiği komisyon bedelleri için her şirkete 100 bin dolara kadar destek veriyoruz. Yıllık 50 bin dolara kadar en fazla iki kişi için istihdam desteği sunuyoruz. Birkaç şirketimizin de Turquality'de marka olması gerektiğine inanıyoruz. Orada destekleri daha farklı şekilde verebilir hale geleceğiz." dedi.

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