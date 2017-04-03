Yeni Opel Insignia'nın satış fiyatı belli oldu

Gazete Habertürk'ten Hakan Özenen'in haberine göre, Almanya Russelsheim’de 500 milyon Euro’luk yatırım yapılan tesislerde tamamen yenilenerek üretilmeye başlanan yeni Insignia hem Avrupa hem de Türkiye’de BMW, Mercedes, Audi gibi premium markalardan pay almak için geliştirildi.

Grand Sport ve Sports Tourer olarak 2 farklı kasa tipinde üretilecek yeni Insignia haziranda Avrupa ve Türkiye’de satışa çıkacak. 2017 sonuna kadar B –SUV Crossland X ve C-SUV Grandland X’i de pazara sunacak olan Opel Türkiye bu yeni 3

modelle 2017’de binek pazarından yüzde 8 pay almayı hedefliyor. Opel Türkiye, haziran sonu itibarıyla satışa sunacağı yeni Insignia’dan yıl sonuna kadar 5 bin 500 adet satmayı hedefliyor.

Genel Müdür Özcan Keklik, eskisinden de 3 bin olmak üzere 8 bin 500 adet Insignia satmayı hedeflediklerini belirtti.

PAZAR YÜZDE 15 KÜÇÜLÜR

Frankfurt’ta yapılan yeni Insignia test sürüşlerinde konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik 2017’de toplam araç satışlarının 2016’ya göre yüzde 15 civarında gerilemesini öngördüklerini söyledi. 2016’da Türkiye’de yaklaşık 55 bin adet araç sattıklarını hatırlatan Keklik , “Bu yılın başında 60 bin adetlerin üzerinde öngördüğümüz satış hedeflerimizi 55 bin adetlere çektik. Ancak yine hedefimiz binek pazardan yüzde 8 pay almak” dedi.

Yeni Insignia Grand Sport’un ilk gösterimini 20 Nisan tarihinde İstanbul Motor Show’da yapacaklarını söyleyen Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik sözlerine şöyle devam etti:

“Yeni Insignia Grand Sport modelimizi D segmentinde markamızın amiral gemisi ve premium segmentteki rakiplerine güçlü bir alternatif olarak konumlandırıyoruz. Grand Sport ve Sports Tourer modellerimizin fiyatı ise rakiplerini kıskandıracak seviyede. Ülkemiz pazarının ihtiyaçlarına yanıt verme yönünden yeni Insignia ile hedefi tam on ikiden vuracağımıza inanıyorum.”

Fransız PSA Grubu’nun Opel’i satın almasının Türkiye’yi nasıl etkileyeceğini sorduğumuz Keklik kendilerine bir değişikliğin iletilmediğini söyledi.

Türkiye’deki ofis GM Türkiye diye anılsa da Adam Opel AG’ye bağlı olarak çalıştıklarını belirten Keklik, ”Faaliyetlerimizi tüm hızıyla sürdürüyoruz” dedi.

YURTTAŞININ RAKİBİ OLDU

BMW 3 ve 4 serisi GrandCoupe, Audi A4 gibi modellere rakip olacak yeni Insignia’nın fiyatlarının döviz kurlarında büyük bir oynama olmazsa 118 bin 900 TL’den başlaması öngörülüyor. Enjoy donanım seviyesinde, manuel şanzımanlı 1.5 litre turbo ve 165 beygir benzinli model 118 bin 900 TL, otomatik versiyonu ise 134 bin 500 TL’den başlayacak.