Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye İlesine bağlı Dağeteği Mahallesi yakınlarından geçen DSİ’ye ait beton sulama kanalında yaşandı. İHA'nın haberine göre, 18 yaşındaki Cemile Gezici isimli genç bir kız, erkek arkadaşı Mehmet Ç. ile birlikte otomobille su kanalının kenarına gitti. Bir süre otomobilin içerisinde bekleyen çift, daha sonra çıkarak suyun kenarındaki bir ağacın altında oturdu. İddiaya göre Cemile Gezici ve erkek arkadaşı bir süre sonra suya girdi. Genç kız suya gömülüp kaybolurken Mehmet Ç. ise çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı.

Olay yerine gelen su altı polisleri yaklaşık 20 dakikalık bir aramanın ardından genç kızın cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken Mehmet Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Genç kızın nasıl suya düştüğünün araştırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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