"BOŞANACAKLAR DERKEN KLİPTEN BEREN ÇIKTI"

Soho House’un 31 numaralı odasında minik bir gurup Kenan Doğulu’nun “Vay Be” albümünü dinlemek için toplandık.



Kenan Doğulu şarkıları demek birçok kişi gibi benim için de çok ama çok önemli.



Heyecanlıyım.



Çünkü Kenan’ın uzun süren sessizliği bu şarkılarla bozulacak. Hem de Kenan’ı uzun süredir görmüyorum.

Kavuşma anımız, uzun uzun sarılma faslı derken 7 şarkıdan oluşan “Vay Be”yi dinlemeye koyuluyoruz.



Hop oturuyorum hop kalkıyorum.



7’de 7’lik bir albüm. Boş yok.



Yarın detayları okuyacaksınız.



Ama öncesinde şu çok merak edilen bir detayı vereyim.



Ki zaten bu haberi çok merak ediyorsunuz.



BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU İLİŞKİSİNDE NELER OLUYOR?



Çünkü ben sosyal medyada Kenan Doğulu ile fotoğraf paylaştığım anda mesaj kutuma “Ne oldu boşanacaklar mı? Sorar mısın?” gibi bir sürü mesaj geldi.



O yüzden öncesinde bu haberi vereyim sizin de içiniz rahat etsin benim de.



Hani, boşanacaklar mı? Boşandılar mı? Boşanıyorlar mı?



Derken Kenan Doğulu’nun albümü “Vay Be”nin çıkış şarkısı “Issız Ada”nın klibinden Beren Saat çıktı. Evet yanlış okumadınız.



Önceki gün klibi izledik. Sizler 13 Temmuz’da izleyeceksiniz.



Ve dikkatli izlerseniz Beren Saat’i de göreceksiniz.



Dominik’te Ömer Faruk Sorak’ın çektiği klipte Beren Saat’te rol alıyor. Ama dediğim gibi çok dikkatli izlemeniz lazım.



Öyle gözünüze gözünüze sokulmuyor.



Hatta Kenan ile Beren hiç yan yana bile gelmiyor.



Hatta Kenan hiç kimse ile yan yana gelmiyor.



Uzun süredir izlediğim en yaratıcı klip.

Unutmayın. Şarkılar ve tüm detaylar yarın köşede olacak. Tek tek anlatacağım. Ki zaten bu yaz elinizden bırakamayacaksınız şarkıları.



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"ÇOK ÜZGÜNÜM ESİN SUÇLUNUN BULUNMASI LAZIM"



Önceki gün Ajda Pekkan’ın konserinin detaylarını yazmış ilk yarı ses problemi yüzünden ciddi sorunlar yaşandığından

bahsetmiştim.



Ciddi sorunlar yaşandı çünkü o sahnede Ajda Pekkan olmasaydı daha başka şeyler yaşanırdı.



Birçok kişi gibi konseri izlerken şok oldum hatta Ajda Pekkan’a üzüldüm.



Çünkü kimin belli olmadığı bir hata yüzünden zor anlar yaşadı ve olayı çaktırmamak için elinden geleni yaptı ve aslanlar gibi sesi duyulmayan konserin ilk bölümünü tamamladı.



Yani demem odur ki konserin ilk bölümünde Harbiye Açıkhava sahnesinde hiç kimse Ajda’yı dinleyemedi.



“Görüntü var ses yok” durumundaydı. Ajda Pekkan inanılmaz üzgün tamamladı geceyi.



Bir gün sonra da sabahında konuştuk Ajda Pekkan ile. Ajda Pekkan “Çok üzgünüm Esin. Günlerdir çalışıyoruz. Suçlunun bulunması lazım. Böyle bir şey olamaz. Suçlu kimse bulunacak. Bu böyle kalmamalı” dedi.



Ajda Pekkan çok haklı. Suçlu ya da suçlular kimse bu bulunmalı ve gerçekten bu böyle kalmamalı. Neden mi?



1-Konser sıradan birinin değil ki sıradan birinin konseri bile olsa böyle bir hata su götürmez. Ki sahnede Ajda Pekkan var asla su götürmez.



2-Harbiye Açıkhava sahnesi özeldir. Sanatçıların er meydanıdır.



3-İzleyen sayısı 5 bine yaklaşmış bir konserde böyle büyük bir hata bir iki dakikayı aşıyorsa bu hatanın suçlusu kesinlikle bulunmalıdır.



Bu sebeptendir ki önceki gün tüm ekip toplantı yaptı. Bir araya geldi. Suçlu bulunacak ve cezalandırılacak.



Ben de sonucu merakla bekliyorum. Ancak bu durum Ajda Pekkan’ın moralini bozmamalı.



Çünkü genellikle bu tip durumların faturası sanatçıya kesilir ama asla kesilecek bir durum yoktu.



Ajda Pekkan aslanlar gibi savaştı. Ve konseri en iyi layığıyla tamamladı.