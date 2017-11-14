FETÖ’nün elebaşları ABD'de toplantı yaptı

İstihbarat birimleri, FETÖ’nün, elebaşı Fethullah Gülen’in sağlığının bozulması, örgütün dünyadaki imajının da giderek terörle ilişkilendirilecek şekilde bozulması üzerine çöküş paniği yaşadığını belirledi. FETÖ’deki çöküşü önlemek için örgütün elebaşları ABD’de kritik bir toplantı yaptı. Toplantıda, örgütün geleceğine ilişkin yönetim düzeyinde bazı kararlar alındı. Buna göre, örgütün ABD imamlığına eski Fatih Üniversitesi Rektörü, firari Şerif Ali Tekalan, Türkiye imamlığına Mustafa Özcan getirildi. Gülen ölmeden böyle bir kararın alınmasının örgüt içinde tepkilere ve yarılmalara neden olduğu belirtildi.

17-25 Aralık sürecinin ardından FETÖ’nün üst düzey sorumluları yurtdışına kaçtı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüt mensupları bu kez toplu olarak yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine gitti. Özellikle Almanya ve Hollanda’da ciddi bir örgüt kitlesi oluştu. Avrupa’dan sonra örgüt mensupları daha çok elebaşı Gülen’in bulunduğu ABD’ye gitti. Örgütün üst düzey isimleri bu ülkede bir araya gelmeye başladı. İstihbarat birimleri, FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasını da yakın takibe aldı. Bu çalışmalar kapsamda hazırlanan istihbarat raporlarına, FETÖ elebaşının sağlığının bozulması, örgütün dünyadaki imajının da giderek terörle ilişkilendirilecek şekilde bozulması üzerine çöküş paniği yaşadığı yansıdı. Raporlarda, örgütün çöküşünü önlemek için bir süredir özel çalışma yaptığı bilgisine de yer verildi. Bu kapsamda örgütün çöküşü önlemek için üst düzey örgüt mensupları ile ABD’de kritik bir toplantı yaptığı da belirlendi. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre toplantıda, örgütün geleceğine ilişkin yönetim düzeyinde bazı kararlar alındı. Buna göre, örgütün ABD imamlığına eski Fatih Üniversitesi Rektörü, firari Şerif Ali Tekalan, Türkiye imamlığına Mustafa Özcan getirildi.

RAHATSIZLIK YARATTI

Gülen ölmeden böyle bir kararın alınmasının örgüt içinde tepkilere ve yarılmalara neden olduğu belirtildi. FETÖ elebaşlarının neredeyse tek ekonomik gelir kapısı olarak kalan okulları kurtarmak için bu yönde bir karar aldığı belirtiliyor. Okulların, Gülen ismi ile anılmasının Türkiye Maarif Vakfı’na devirleri konusunda altyapı oluşturulmasını engellemek için bu adımın atıldığı değerlendiriliyor. Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ’nün yurtdışındaki okullarını bünyesine almak için bir süredir önemli çalışmalara imza atıyordu. Bu kapsamda, örgütle ilişkili Afrika’daki birçok okul bulundukları ülke yönetimlerince FETÖ’den alınarak, Maarif Vakfı’na devredilmişti.

LİDERLİK ÇEKİŞMESİ

Fethullah Gülen’in veliahtı olarak tanınan ‘demir yumruk’ lakaplı Mustafa Özcan’la ilgili de dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Örgütün bir dönem Türkiye imamı olan Mustafa Özcan’ın yurtdışı bankalarında 600 milyon Euro şahsi parasının olduğu da raporlara girdi. Bu husus daha önce bir FETÖ iddianamesinde de yer almıştı. Texas’taki North American Üniversitesi Rektörü yapılan Tekalan’ın da Özcan gibi Gülen’in muhtemel veliahtlarından biri olduğu kaydediliyor. Bu nedenle iki ismin arasında bir süredir çekişme olduğu da istihbarat raporlarına yansıyor.