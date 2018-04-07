Gaziantep'in Araban ilçesinde bir kadın bıçaklanarak öldürüldü. Altıntaş Mahallesi Akbudak Caddesi'ndeki bir sürücü kursunda çalışan Betül Altıntaş (23), iş yerine gelen H.Ç. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç, Altıntaş'ı bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekiler tarafından yaralı bulunan Altıntaş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Araban Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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