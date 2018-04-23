Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde yaşanan olayda, 62 yaşındaki Kafi Demirciler, çalıştığı atık su hattı inşaatında yaşanan göçükte toprak altında kaldı.

İHA'nın haberine göre Demirciler, olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak işçi kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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