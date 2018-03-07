Gözaltında ölen öğretmen Gökhan Açıkkolu'nun eşine FETÖ davası

FETÖ'nün şifreli ByLock ve Eagle haberleşme programını kullandığı belirtilen Mümüne Açıkkolu, 3 yaşındaki küçük çocuğu bulunduğu için tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; öğretmen Gökhan Açıkkolu, gözaltının 13'ncü gününde götürüldüğü hastanede 5 Ağustos 2016 tarihinde ölmüş, ölümünün kalp krizine bağlı doğal ölüm olduğu açıklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, emniyette gözaltında bulunduğu sırada ölen Gökhan Açıkkollu'nun, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında rütbeli personelinden sorumlu "müdür" sıfatıyla sorumlu abi olduğu, Ayhan kod ismini kullandığı, öldüğü için takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Mümine Açıkkollu'nun ise FETÖ üyelerinin kullandığı şifreli ByLock ve Eagle programı kullanıcısı olduğu, sivilde ve örgütteki görevinin ‘öğretmen' olduğu anlatıldı. Açıkkollu hakkında FETÖ üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, Açıkkollu'nun örgütsel tabirle "şakirdelik" konumunda FETÖ üyesi olduğu, eşi Gökhan Açıkkollu'nun ölmesi ve bakıma muhtaç küçük yaşta çocuğunun bulunması nedeniyle adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel kurul toplantısında, Gökhan Açıkkolu'nun gözaltına işkence sonucu öldüğünü, ailesinin yanında olacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Gökhan Açıkkollu, bir öğretmen, 15 Temmuz'dan sonra tutuklanıyor. Gözaltı sırasında hayatını kaybediyor. Gözaltına ilaçların verilmediği bize gelen bilgiler yönündeydi. Hasta ise insülini vereceksiniz, nitekim bu adam öldü. Şimdi bu vatandaşın işkence sonucu öldüğü ortaya çıktı. Eşi Mümüne Açıkkollu ile arkadaşlarımız konuştular. Hainler mezarlığına gömülecekse vereceğiz demişler. Diyanet fetva veriyor, hainlerin namazı kılınmaz diyor. Mezarlığa defnedemedik, bahçemize defnetmek zorunda kaldık diyorlar. Bu bir dram değil midir? İşkence sonucu hayatını kaybediyor. Hainlerin tazminat davası açma hakkı var. Biz de o ailenin sonuna kadar yanında olacağız. Yargılanmadığı için suçlu mu değil mi belli değil. Bir tek Allah'ın kulu çıkıp bu ülkede ‘adalet vardır' diyemez" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER