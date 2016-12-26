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TSK, yaz kış demeden operasyonlarına devam ediyor

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:35:05 İHA

Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi

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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis'te gerçekleştirilen Şehit Piyade Uzman Çvş. Ethem Hacımahmutoğlu-38 Operasyonu kapsamında tespit edilen sığınakların içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel posterin ele geçirildiğini açıkladı. 

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    Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşların güvenliğini sağlamak, devletin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gece-gündüz, yaz-kış demeden, üstün cesaret ve fedakarlıkla operasyonlarına devam ediyor. 

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    10'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından, Bitlis ili Tatvan ilçesi Emek Mahallesi bölgesinde 18-24 Aralık 2016 tarihleri arasında "Şehit Piyade Uzman Çvş. Ethem Hacımahmutoğlu-38 Operasyonu"nun icra edildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 6 dakika önce
    Dualarımız sizinle. Sizler sınır boylarında savaşırken bizlerde bulunduğumuz yerde, tek gozumuz açık uyuyor, dinimiz için, vatanımız için nöbetteyiz.
  • Misafir 39 dakika önce
    Allahım korusun sizleri aslanlarım
  • Misafir 1 saat önce
    Yüce Rabbim sizi her türlü beladan kötülükten korusun.
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