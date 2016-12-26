TSK, yaz kış demeden operasyonlarına devam ediyor

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:35:05 | Güncelleme: 15:47:49
İHA
Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi
1
1|8
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis'te gerçekleştirilen Şehit Piyade Uzman Çvş. Ethem Hacımahmutoğlu-38 Operasyonu kapsamında tespit edilen sığınakların içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel posterin ele geçirildiğini açıkladı.
2
2|8
Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşların güvenliğini sağlamak, devletin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gece-gündüz, yaz-kış demeden, üstün cesaret ve fedakarlıkla operasyonlarına devam ediyor.
3
3|8
10'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından, Bitlis ili Tatvan ilçesi Emek Mahallesi bölgesinde 18-24 Aralık 2016 tarihleri arasında "Şehit Piyade Uzman Çvş. Ethem Hacımahmutoğlu-38 Operasyonu"nun icra edildi.
HABERİN DEVAMI
4
4|8
TSK'dan operasyonla ilgili yapılan açıklama, operasyon bölgesinde yapılan arazi taraması ve ev aramalarında 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
5
5|8
Farklı noktalarda sığınak, sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemeleri ve örgütsel posterlerin ele geçirildi.
6
6|8
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 4 adet ruhsatsız av tüfeğinin muhafaza altına alındığı, sığınak ve sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, örgütsel posterlerin yerinde imha edildi.