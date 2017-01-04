04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Trabzon
GÜNDEM

Trabzon'da cinnet geçiren şahıs annesi ile 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü

Cinnet geçiren şahıs olay sonrası güvenlik güçlerine teslim oldu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:42:31 Güncelleme: 14:46:12 İHA

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bugün cinnet geçiren bir şahıs, annesi ile 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce İstanbul'dan memleketi Sürmene ilçesine gelen Ali R., kardeşleri Ahmet R., Elmas R. ve özürlü kardeşi Asuman R. ile annesi Zehra R. (80) ile Yukarı Çavuşlu mahallesindeki evlerinde otururken henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirerek hepsini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası Ali R.'nin güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
HDP'li Leyla Birlik hakkında tahliye kararı
GÜNDEM

HDP'li vekil hakkında tahliye kararı
Atila Kaya istifa etti!
GÜNDEM

MHP'de istifa
2017-YGS başvuruları başladı
GÜNDEM

YGS başvuruları başladı! İşte başvuru için detaylar... ...
Reina katliamını yapan teröristin yeni görüntüsü
GÜNDEM

Reina katliamına böyle gitmiş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortaköy'de feveran edenler Gaziantep'te neden sustunuz?
GÜNDEM

"Ortaköy'de feveran edenler Gaziantep'te neden ...
'Elektrik sayaçlarının okunmaması için sayaçların altına köpek bağlıyorlar' iddiası
GÜNDEM

Elektrik sayacının altına köpek bağlıyorlar!
Reina katliamını yapan teröristin yeni görüntüsü
GÜNDEM

REİNA KATLİAMINA BÖYLE GİTMİŞ!
Kamyoncular Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda eylem yaptı
GÜNDEM

KAMYONCULAR YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE EYLEM YAPTI
HDP'li Leyla Birlik hakkında tahliye kararı
GÜNDEM

HDP'Lİ VEKİL HAKKINDA TAHLİYE KARARI
Gazeteci Ahmet Şık'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi
GÜNDEM

GAZETECİ AHMET ŞIK'IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLDİ
Trabzon'da cinnet geçiren şahıs annesi ile 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü
GÜNDEM

TRABZON'DA CİNNET! ANNESİYLE KARDEŞLERİNİ....
Atila Kaya istifa etti!
GÜNDEM

MHP'DE İSTİFA