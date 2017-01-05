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Reina saldırısı
GÜNDEM

Reina saldırısında "ikinci terörist" iddiası

Saldırıyla ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan görüntüler iki farklı teröristin olabileceği şüphesini güçlendirdi

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:02:22 Güncelleme: 10:40:03

İstihbarat uzmanları, yılbaşı gecesi düzenlenen Reina saldırısında iki teröristin olduğunu iddia etti. Ortaya çıkan görüntülerdeki pantolon detayı bu şüpheyi kuvvetlendirdi. Zeytinburnu’nda evden çıkan terörist ile Reina’daki saldırganın pantolonların farklı renkte olduğu görüldü.

Kanlı saldırıyı iki DAEŞ'li teröristin gerçekleştirdiği iddia edildi. Kırgız uyruklu olduğu belirlenen ve selfie videosu yayınlanan saldırganın 'gözcü' olduğu ileri sürüldü. Ancak katliamı yapan teröristin yüzünü çok iyi gizlediği ve net bir görüntüsünün ele geçirilemediği öne sürüldü. Saldırıyla ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan görüntüler ise iki farklı teröristin olabileceği şüphesini güçlendirdi. Reina'ya ateş ederek giren teröristle Zeytinburnu'nda kaldığı evden çıkan saldırganın pantolonun rengi ve biçiminin farklı olması dikkat çekti. Görgü tanıklarından bazılarının ifadesinde de iki teröristin ateş ettiği bilgisi yer aldı.

Karar Gazetesi'nden Hilal Öztürk'ün haberine göre, teröristin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde Zeytinburnu'nda kaldığı evden çıkarken tespit edilen görüntüsünde pantolununun açık renkli ve cepli olduğu dikkat çekiyor. Emniyet'in tek saldırgan olarak açıkladığı ve görüntüsünü paylaştığı teröristin Reina'ya ateş ederek girerken görüntüsünde ise koyu renk ve dar kesim pantolonu olduğu görülüyor. Yine gece kulubü içindeki görüntülerde ise evden çıkış kayıtlarındaki gibi üzerinde açık renk ve cepli bir pantolon olduğu dikkat çekiyor.

DENİZ YOLUYLA KAÇTI İDDİASI
Teröristin taksiye binerek kaçtığını gösteren ve Kuruçeşme'de mobese kamerasına takılan görüntüsünde ise üzerinde yine dar kesimli ve koyu renkli bir pantolon olduğu görülüyor. Teröristin içeride üzerini değiştirdiği iddia edilse de Zeytinburnu'ndaki evden çıkış görüntüsü ile Reina içindeki görüntü bire bir uyuşuyor. Reina girişindeki görüntü ile Zeytinburnu'ndan çıkış görüntülerindeki pantolan detayı bir teröristin, daha önce içeri girdiği ihtimalini doğuruyor. Henüz eşgali teşhis edilemediği ileri sürülen asıl saldırganın deniz yoluyla kaçmış olabileceği, selfie videosu yayınlanan ve 'gözcü' olduğu ileri sürülen saldırganın da Reina'da ateş etmiş olabileği değerlendiriliyor.

SALDIRGAN TÜRKİYE'DE
Öte yandan Reina saldırısını gerçekleştirdiği belirtilen teröristin, Taksim meydanında çektiği selfi videosunun da ilk olarak DAEŞ'in 700 kişilik Telegram kanalından yayınlandığı belirlendi. Bu görüntülerin terör örgütü tarafından bilinçli olarak hedef saptırmak amacıyla paylaşıldı. Terörist örgütün Reina içindeki ikinci teröristin kimliğini gizlemek amaçlı yaptığı bu yanıltıcı video paylaşımının, polisin ikinci saldırganı da belirlemesi sonrası örgütün hesabından geri çekildiği öğrenildi. DAEŞ'in teröristin Suriye topraklarına ulaştığı bilgisini de militanının kaçtığının düşünülmesi amacıyla yine hedef saptırmak için açıkladığı belirtildi. Ancak teröristlerin her ikisinin de halen Türkiye'de olduğu ifade ediliyor.

İFADELERDE İKİ SALDIRGAN DETAYI
Reina saldırısı sonrası ifadesi alınan tanıklar da iki saldırgan olduğuna ilişkin ifade vermişti. Saldırıdan eş sayesinde yara almadan kurtulan Sinem Uyanık iki kişinin silahla etrafa ateş ettiğini söylemişti. Bir başka görgü tanığı müşteri de içeri de sağ olan herkesin kafasına sıkarak öldürdüklerini gördüğünü, saldırganların birden fazla olduğunu, çapraz ateş altına alındıklarını belirtmişti. Kulüpte çalışan bir garson da ifadesinde saldırganların iki kişi olduklarını ve silahla içeriyi taradıklarını anlatmıştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 40 dakika önce
    iki ayrı saldırgan ve iki ayrı silah var ise mermilerin kriminal incelemesinden ortaya çıkar
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