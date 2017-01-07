GÜNDEM
Bayburt'ta feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
07 Ocak 2017 Cumartesi, 22:50:12 | Güncelleme: 23:43:10
AA
Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı
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Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Turgut Özal Bulvarı'ndaki köprülü kavşakta kaza yaptı.
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Aynı istikametteki çekicinin sürücüsü, kaza yapan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca arkadan gelen panelvan tipi araç, çekici ile orta refüj arasında sıkıştı.
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Bu sırada aynı istikamette seyir halindeki otomobil de duramayarak çekiciye çarptı.
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Kazaya karışan araçlarda sıkışanlar, AFAD ekipleri ve Bayburt Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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Kazada Mihraç Akbaş (27) ile Çağlayan Halit Şahin (20) olay yerinde, Mehmet Günhan ise kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
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Yaralanan Gürsoy Kadakal (19) ile Nurcan Seyhan (29), Eda Seyhan (19), Alperen Seyhan (17) ve Serkan Altınay (25) ise olay yerine gelen ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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