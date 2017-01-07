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Bayburt'ta feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 22:50:12 AA

Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı

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    Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

     

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    Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Turgut Özal Bulvarı'ndaki köprülü kavşakta kaza yaptı. 

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    Aynı istikametteki çekicinin sürücüsü, kaza yapan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca arkadan gelen panelvan tipi araç, çekici ile orta refüj arasında sıkıştı.

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