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2017 YGS başvurusu nasıl yapılır
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2017 YGS başvurusu nasıl yapılır?

Üniversiteye geçiş sınavlarından biri olan YGS, 12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak. Peki 2017 YGS başvurusu nasıl yapılır? İşte YGS başvuru klavuzu...

10 Ocak 2017 Salı, 12:07:19 Güncelleme: 12:44:50

2017 YGS başvuru işlemi geçtiğimiz günlerde üniversite adaylarına açılmıştı. Öğrenciler üniversiteye geçiş için girecekleri Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) için başvurularını yapmaya devam ediyor. Peki 2017 YGS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? İşte YGS başvuru klavuzu...

YGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YGS başvurusu yapmak için ilk önce okullarda görevli birimlere gidilerek (müdür, müdür yardımcısı vs.) ÖSYM formu doldurulmalıdır. Bu form doldurulduğunda ÖSYM'nin aday sistemine giriş için gerekli şifreniz de size verilecektir.

Ardından 60 TL sınav ücretini Vakıfbank, Akbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan kendi adınıza yatırmanız gerekiyor. Daha sonrasında ise size okulunuz tarafından verilen ÖSYM aday sistemi şifresiyle birlikte başvurunuzu yapabilirsiniz.

https://ais.osym.gov.tr/ adresinden T.C Kimlik numaranız ve ÖSYM aday sistemi şifrenizle sisteme giriş yapmalısınız. Sonrasında ise sol menüde bulunan "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden "2017 - ÖSYS" seçeneğini seçmeniz ve ardından bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor.

Karşınıza çıkan ekranda kimlik bilgilerinizi, adres ve iletişim bilgilerinizi, okul bilgilerinizi, öğrenim durumunuzu, sınav merkez tercihinizi (2 adet), kimlik kartı bilgilerinizi, sınav oturum seçimi ve (varsa) engel durumunuzu isteyen alanlara gerekli doldurmaları yapmanız gerekiyor.

Son aşamada başvurunuzu önizleme şeklinde göreceksiniz. Eğer herhangi bir problem yoksa onaylanması için ÖSYM'ye göndermeniz gerekiyor. Başvuru işleminiz ÖSYM tarafından onaylandığına aday sistemindeki sol menüde "Başvurularım-Tercihlerim" alanına tıklayarak başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz.

YGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

2017-2018 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2017-ÖSYS’ye başvuru yapmak zorundadır.

* 2016-2017 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

* Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

* Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

* Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

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