12 OCAK 2017
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İki kahraman tank komutanı El-Bab önünde destan yazdı

12 Ocak 2017 Perşembe, 05:37:45

Kahramanlar, Akil Dağı’nı DEAŞ’ın geri almak için gerçekleştirdiği saldırılar sırasında iki tank komutanının yazdığı destanı anlatıyor

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    Yazı dizimizin 3’üncü ve son gününde Fırat Kalkanı Harekâtı’na katılan askerlerimizin El Bab önlerindeki kahramanca mücadelesini aktarmaya devam ediyoruz. 

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    İşte askerimizin ağzından, Akil Dağı’nda kontrolü sağlayan birliklerimize yönelik saldırı girişimleri sırasında yaşananlar: Bab’taki Akil Dağı’na Özel Kuvvetler ve komandolarımız 20 Aralık gecesi başlayan ve 21 Aralık’ta devam eden bir operasyon yapmıştı.

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    Burada yaşanan kanlı çatışmalardan sonra dağı tamamıyla ele geçirmiştik. Şimdi artık Bab içinde operasyonlar başladı. Bir yandan da Akil Dağı’nda iksa, inşa ve tahkim çalışmalarımız devam ediyor. 

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