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Kaza yaptıktan 5 saat sonra fark edildiler

Konya'da otomobilleri şarampole devrilen hamile kadınla eşini, yoldan geçen bir sürücü gördü

22 Ocak 2017 Pazar, 06:15:01 Güncelleme: 06:16:44 AA

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan hamile kadınla eşi, 5 saat sonra fark edildi.

Alınan bilgiye göre, Şahin Aşkın (22) idaresindeki 42 AFL 71 plakalı otomobil, Ereğli-Konya karayolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile 5 aylık hamile eşi Tuğba Aşkın (20) ağır yaralandı.

Kazayı 5 saat sonra yoldan geçen bir sürücünün fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis görevlileri ve polis çağrıldı.

Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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