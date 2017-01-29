Gölbaşı’ndaki 51 şehit için darbecilere 54’er müebbet

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HER ŞEHİT İÇİN 1 MÜEBBET

Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda biri imam 44 polisin şehit olmasına neden olan bombalama eylemini gerçekleştiren pilotlar Uğur Uzunoğlu ile Hüseyin Türk’ün 47 kez ağırlaştırılmış müebbet, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı’nda 7 polisi şehit eden pilotlar Mustafa Azimetli, Ekrem Aydoğdu, Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral’ın ise 10’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.