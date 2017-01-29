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Gölbaşı’ndaki 51 şehit için darbecilere 54’er müebbet

29 Ocak 2017 Pazar, 03:24:09

Akıncı’dan “Vurun” talimatını veren komutanlar için 54’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

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    Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminde en fazla şehidin verildiği Polis Özel Harekât ve Havacılık Dairesi başkanlıklarının bombalanmasına ilişkin soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

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    Fezlekede, dönemin Akıncı Hava Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim ile Akıncı Filo Komutanı Hakan Karakuş’un da (Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün damadı) aralarında bulunduğu bombalama talimatını veren şüphelilerin 54’er kez müebbet ve çeşitli suçlardan en az 1000’er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

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    HER ŞEHİT İÇİN 1 MÜEBBET 

    Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda biri imam 44 polisin şehit olmasına neden olan bombalama eylemini gerçekleştiren pilotlar Uğur Uzunoğlu ile Hüseyin Türk’ün 47 kez ağırlaştırılmış müebbet, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı’nda 7 polisi şehit eden pilotlar Mustafa Azimetli, Ekrem Aydoğdu, Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral’ın ise 10’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. 

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