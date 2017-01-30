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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (30 Ocak 2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 30 Ocak Pazartesi günü operasyon haberleri

30 Ocak 2017 Pazartesi, 09:21:52 Güncelleme: 10:27:40

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 30 Ocak Pazartesi günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

AYDIN'DA 13 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aydın'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına bulunan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. (İHA)

NEVŞEHİR MERKEZLİ OPERASYONLARDA 8'İ ASKER 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 13 ilde yapılan operasyonda 8'i asker 9 kişi gözaltına alındı.

Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralele Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Nevşehir merkezli, Erzurum, Van, Afyonkarahisar, Niğde, Ardahan, Hakkari, Malatya, Manisa, İstanbul, Balıkesir, Trabzon ve Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 1 teğmen, 7 astsubay ve 1 dershane öğretmeni gözaltına alındı. 4 astsubay ise adreslerinde bulunamadı.

Zanlılarla ilgili arama çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)

BURSA'DA 8 AKADEMİSYEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BURSA merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Uludağ Üniversitesi'nden 8 öğretim görevlisi, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen çarşamba günü Uludağ Üniversitesi'nde görevli 11 öğretim görevlisinden 8 şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa, Ankara, Isparta, Konya, İstanbul ve Manisa'daki adreslerine düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ve terör örgütü liderinin verdiği talimata uyarak Bank Asya'a para yatırdıkları belirlendi.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından C.K., D.H., E.G., İ.Y., M.A., İ.H.K., M.A. ve Ş.K., terör örgütüne üye olmak, örgüte finansal destek sağlamak suçlamalarıyla bu sabah adliyeye sevk edildi. (DHA)

ANTALYA'DA 19 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında, 27 kişi gözaltına alınırken, 19 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Antalya emniyet ekipleri tarafından "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında içerisinde Defterdar Vekili, ziraat mühendisi, öğrenci, öğretmen, muhasebeci, memur, serbest meslek mensubu olan ve bir kısmının 'bylock' kullandığı tespit edilen 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sürelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 27 şüpheliden İ.Y., F.A., H.Ç., M.L., O.T., R.E., S.A. ve V.E., Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince sorguları tamamlanan şüpheliler B.A., E.Ç., S.K., R.L., Ö.S., M.Ç., M.M.Ç., M.A., H.S., U.A., Ş.Y., Ö.F.O., K.B., G.S., F.D., F.K., E.B., E.A. ve A.Y. tutuklanarak ceza evine gönderildi. (İHA)

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