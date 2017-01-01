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Diyarbakır'daki patlama anı
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Diyarbakır'daki patlama anı kamerada

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Şubesi'nin bulunduğu bölgede meydana gelen patlama kameraya böyle yansıdı

11 Nisan 2017 Salı, 11:58:00 Güncelleme: 12:42:57 HABERTURK.COM

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Şubesi'nin bulunduğu, daha önce bombalı saldırı gerçekleştirilen bölgede bu sabah yeniden patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tamir sırasında patlama oldu, 1 kişi enkaz altında, 1 kişi ağır yaralı" dedi. Patlama anı kameraya yansıdı.

(Video: Habertürk Haber Merkezi: Mehmet Kayahan)

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 14 dakika önce
    herhalde bomba yuklu panzer patladi yoksa normal panzer bu kadar cukur acamazdi diye dusunuyorum
  • Misafir 16 dakika önce
    Terör değil arkadaşlar bakım sırasında patlama olmuş
  • Misafir 40 dakika önce
    fırsat verme Allah'ım terör belasına
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