Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Şubesi'nin bulunduğu, daha önce bombalı saldırı gerçekleştirilen bölgede bu sabah yeniden patlama meydana geldi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tamir sırasında patlama oldu, 1 kişi enkaz altında, 1 kişi ağır yaralı" dedi. Patlama anı kameraya yansıdı.

(Video: Habertürk Haber Merkezi: Mehmet Kayahan)