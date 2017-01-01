Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Şubesi'nin bulunduğu, daha önce bombalı saldırı gerçekleştirilen bölgede bu sabah yeniden patlama meydana geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tamir sırasında patlama oldu, 1 kişi enkaz altında, 1 kişi ağır yaralı" dedi. Patlama anı kameraya yansıdı.
(Video: Habertürk Haber Merkezi: Mehmet Kayahan)
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YORUMLAR 3
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Misafir 14 dakika önceherhalde bomba yuklu panzer patladi yoksa normal panzer bu kadar cukur acamazdi diye dusunuyorum00
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Misafir 16 dakika önceTerör değil arkadaşlar bakım sırasında patlama olmuş00
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Misafir 40 dakika öncefırsat verme Allah'ım terör belasına60
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