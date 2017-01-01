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İstanbul Büyükçekmece
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"Buji Ferhat" suikast çetesi çökertildi

Zanlıların, 5 kişinin öldürülmesi olaylarına karıştıkları tespit edildi

11 Nisan 2017 Salı, 12:57:36 Güncelleme: 14:16:29

İstanbul Büyükçekmece'de Sarallar çetesinin alt grubu olarak faaliyet gösteren "Buji Ferhat" takma isimli Ferhat Solmaz ve çetesine operasyon düzenlendi. Sedat Şahin grubu üyesi bir kişiye suikast hazırlığında olan Serhat Solmaz ve 4 adamı el bombası ve silahlarla gözaltına alındı. Çeteden eylemlerde kullanacakları korku maskeleri de çıktı. Zanlıların, 5 kişinin öldürülmesi olaylarına karıştıkları tespit edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Saral" ve "Şahin" gurubu çetelerin yeni bir hesaplaşmaya hazırlandığını belirledi. Yürütülen soruşturmada, Saral çetesinin bir alt grubu olarak faaliyet gösteren "Buji Ferhat" takma isimli Ferhat Solmaz',ın Sedat Şahin grubuna yakın bir işadamı olan M.Ş.'ye suikast yapmaya çalıştığı belirlendi. M.Ş.'nin çete üyelerinin daha önce öldürdükleri Sedat Şirin'in ağabeyi olduğu öğrenildi. Ferhat Solmaz çetesi 1 yıl süresince teknik ve fiziki takibe alındı. Çete üyelerinin cep telefonu kullanmaması polisin dikkatini çekti. Çetenin Büyükçekmece'de bir restorandan pizza siparişi vermesi üzerine polis çete üyelerinin adresini belirlemeyi başardı.

ÇETEYE PİZZACI GÖRÜNÜMLÜ OPERASYON

Çete üyelerinin pizza siparişi vermesinin ardından polis, operasyon için düğmeye bastı. Pizzacı kılığına giren polis ekipleri çetenin kaldığı Büyükçekmece'deki lüks bir evin ziline bastı. Çete üyelerinin sipariş ettikleri pizzanın geldiğini düşünerek kapıyı açmalarının ardından operasyon timleri de eve girdi.

KALAŞNİKOF VE KORKU MASKELERİ

Büyükçekmece'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda "Buji Ferhat" takma isimli Ferhat Solmaz ve adamları olan Yunus Ö. ve Çağrı Y.'nin da aralarında 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet el bombası, 2 adet kaleşnikof silah, 4 adet tabanca, 3 adet çelik yelek, GPRS cihazları, çok sayıda mermi ve olaylar sırasında kullanmayı planladıkları 2 adet korku maskesi ele geçirildi.

Çete üyelerinin, suikast yapmayı planladıkları işadamı M.Ş.'nin otomobilinin altına "takoz" olarak adlandırılan GPRS cihazı yerleştirdikleri ve böylece işadamını adım adım takip ettikleri belirlendi.

SUÇ MAKİNESİ GİBİ ÇETE

Ferhat Solmaz çetesinin işlediği cinayetler polisi bile şaşkına çevirdi. İşte "Buji Ferhat" çetesinin suç dosyası.
-2016 yılında Rize İkizdere'de bir kahvehanenin taranması sonucu 3 kişinin öldürülmesi ve 6 kişinin yaralanması.
- 2015 yılında işadamı Yahya Tellioğlu'nun idaresindeki Porsche marka lüks otomobile Bakırköy E-5 yan yolda başka bir otomobilden ateş açılarak, işadamı Yahya Tellioğlu'nun öldürülmesi yanında bulunan 1 kişinin de yaralanması.
-2016 yılında Sedat Şahin gurubundan olan işadamı Sedat Şirin'in öldürülmesi

BEYKOZ CİNAYETİ BAĞLANTISI

Saral ve Şahin gurubu arasında yaşanan son cinayette Hüseyin Mert Saral, Beykoz Anadolu Hisarı'nda lüks bir restorana giderek beklemiş, daha sonra aynı restorana gelen Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nu öldürmüştü. Saral'ın Büyüksarıoğlu'ndan önce restorana gelerek beklemesi bu cinayet olayında da GPRS cihazının kullanılıp kullanılmadığı sorusunu akıllara getirdi

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