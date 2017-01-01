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MHP'den Bahçeli'nin 'eyalet sistemi' sözleri ile ilgili açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Danışman sıfatı verilen kişilerin açıklamaları süreci zedeliyor, Bahçeli bunu anlatmak istedi" dedi

14 Nisan 2017 Cuma, 11:37:20 Güncelleme: 11:56:08

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin 'eyalet sistemi' tartışmalarını başlatan sözlerine getirdiği eleştiri gündemi değiştirirken MHP'den açıklama geldi.

Habertürk TV'den Aysun Torun’a konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Genel Başkan'ın demek istediği şu: MHP sahadayken, Evet'in çıkması için bilgilendirmeler yaparken, Cumhurbaşkanı, Başbakan il il sistemi anlatırken, danışman sıfatı verilen kişilerin açıklamaları süreci zedeliyor, bunu anlatmak istedi” değerlendirmesini yaptı.



Bahçeli'nin sözlerini 'Hayır' diye yorumlayanlara sert tepki gösteren MHP'li Yalçın, "Genel Başkan sözünden dönecek adam değil" diye konuştu.

Bahçeli’nin danışmanlar için “Ben olsam görevden alırdım” yönündeki sözlerinin ise Cumhurbaşkanı’na bu yönde bir çağrı olarak yorumlamanın doğru olmayacağını belirten Yalçın, Genel Başkan’ın kendi kanaatini dile getirdiğini belirtti.

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