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Gaziantep at kaza
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Kazada kopan atın kafası sürücüyü öldürdü

Gaziantep'te otomobilin bir ata çarpması sonucu yaşanan kazada, atın koparak otomobilin camından içeri giren kafası sürücünün ağır yaralanmasına neden oldu. Ağır yaralı sürücü 1 ay sonra yaşamını yitirdi

18 Nisan 2017 Salı, 02:47:04 Güncelleme: 03:03:59

Tekirdağ’dan 2 oğluyla birlikte eşinin memleketi Gaziantep’e doğru yola çıkan 36 yaşındaki İbrahim Çelik idaresindeki otomobil, Osmaniye-Kadirli otobanında aniden yola çıkan başı boş bir ata çarptı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre atın çarpmanın etkisiyle kopan kafası, sürücü Çelik’in üzerine düştü. İlginç kazada ağır yaralanan sürücü Çelik, Gaziantep’teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çelik hastanede 1 ay süren yaşam savaşını kaybetti. Çelik’in kazada yaralanan 2 çocuğu ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. İbrahim Çelik’in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Babasını feci kazada kaybeden Onur ile annesi Azize, gözyaşlarını tutamadı.

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