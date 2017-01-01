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Gaziantep'te feci kaza: 5 ölü, 5 yaralı

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, aralarında çocukların da olduğu 5 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 22:32:46 Güncelleme: 22:33:54 AA

Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 15. kilometresinde 3 aracın karıştığı kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale çalışmaları devam ediyor.

Bölgede ulaşım karşılıklı olarak trafiğe kapatıldı.

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