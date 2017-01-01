Sanal şarlatanlar böyle kandırıyor!

İstanbul Barosu avukatlarından Hasan Emre Okumuş’un eşine, sosyal paylaşım sitesi Instagram’daki “yildiz_nameniz” adlı hesaptan takip isteği gönderildi. Eşiyle birlikte profili inceleyen Avukat Okumuş, profil sahibi kişi ya da kişilerin büyü, sihir, fal, yıldızname ve benzeri uygulamalar gerçekleştirerek insanlardan ücret aldığını tespit etti.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre hesap hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Okumuş, hesap sahiplerinin de belirlenerek cezalandırılmalarını istedi.

Instagram hesabı incelendiğinde ise takipçilerin “Hocam hayırlı günler, kocamla aramız daha muskamız elimize geçmeden çok şükür iyi. İnşallah eminim daha iyi olacak. Eşimin işi iyi gitmiyor. Bunun için bir şey yapabilir miyiz?”, “Hocam ben muskayı üzerimde taşısam olur değil mi, lavoboya onunla girebilir miyim?”, “Hocam sizin dualarınız sayesinde beni engellediği yerlerden kaldırdı. Sonra beni aradı ve o kadar güzel konuştuk ki hiç böyle bir şey beklemiyordum” şeklinde paylaşımlar yer alıyor. Hesap sahibinin ise “Siz de tüm sorunlarınız için kısmetsizlik, huzursuzluk, aile geçimsizliği, sevdiğinizle ayrılık, soğukluk her konuda ulaşın bekliyorum. Yardımcı olurum inşallah” diyerek cep telefonu numarasını paylaştığı görülüyor. Avukat Okumuş, “İslam dininde de büyü yaptırmak yasaklanmış ve büyük günahlardan sayılmıştır. Sosyal hayatta çok yaygın olan bu yanlışlığın önüne geçmek için elimizden geldiğince çalışmalıyız. Bu nedenle şikâyette bulundum” dedi.