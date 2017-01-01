25 NİSAN 2017
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Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi. Yüksekova'da ise 1 teröristin yakalandığı bildirildi

25 Nisan 2017 Salı, 09:49:03 Güncelleme: 10:07:35 AA

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Pirinçeken bölgesinde Irak sınırındaki Güven Dağı ile Yayladere mevkisinde askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler, 2. Hudut Tugay Komutanlığı birliklerince tespit edildi.

HAVA HAREKATI İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İnsansız hava aracı ile takip edilen teröristlerden 3'ü Irak'ın kuzeyindeki Nirveseytu Tepe civarında 3'ü de Yayladere mevkisinde düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.

YÜKSEKOVA'DA 1 TERÖRİST YAKALANDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki operasyonlarda ise bir teröristin, güvenlik güçlerince yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/ KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılı içerisinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne katılan E.Ş. isimli bölücü terör örgütü mensubunun Yüksekova ilçesine geldiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine, 24 Nisan günü Esendere yolunda silahsız ve teçhizatsız yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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