26 NİSAN 2017
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Ardahan'da yüzlerce kişi 'Rus General' tabutunu görmeye koştu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:39:19 DHA

İnşaat kazısı sırasında bulunan 'Rus general tabutu' Ardahan'da heyecan yarattı

  • 1 Ardahan'da yüzlerce kişi 'Rus General' tabutunu görmeye koştu
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    Ardahan'da Karagöl Mahallesi'nde iş makinasıyla temel kazısı yapılırken, üzerinde haç işareti olan bir tabut ortaya çıktı.

  • 2 Ardahan'da yüzlerce kişi 'Rus General' tabutunu görmeye koştu
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    İnşaatta çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis kazı alanının etrafında güvenlik önlemi aldı.

  • 3 Ardahan'da yüzlerce kişi 'Rus General' tabutunu görmeye koştu
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    Kazı yerine gelen Kars Müze Müdürlüğü ekipleri, sahada inceleme başlattı.

  • 4 Ardahan'da yüzlerce kişi 'Rus General' tabutunu görmeye koştu
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    Yetkililer, tabutun içerisinde bir Rus generaline ait olduğu söylenen iskelet, çürümeye yüz tutan bot ve palto olduğunu söyledi.

  • 5 Ardahan'da yüzlerce kişi 'Rus General' tabutunu görmeye koştu
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    VATANDAŞIN ALTIN HEYECANI

    İnşaat kazısı sırasında bulunan 'Rus general tabutu' Ardahan'da heyecan yarattı.

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