Ardahan'da yüzlerce kişi 'Rus General' tabutunu görmeye koştu
26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:39:19 | Güncelleme: 14:59:47
DHA
İnşaat kazısı sırasında bulunan 'Rus general tabutu' Ardahan'da heyecan yarattı
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Ardahan'da Karagöl Mahallesi'nde iş makinasıyla temel kazısı yapılırken, üzerinde haç işareti olan bir tabut ortaya çıktı.
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İnşaatta çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis kazı alanının etrafında güvenlik önlemi aldı.
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Kazı yerine gelen Kars Müze Müdürlüğü ekipleri, sahada inceleme başlattı.
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Yetkililer, tabutun içerisinde bir Rus generaline ait olduğu söylenen iskelet, çürümeye yüz tutan bot ve palto olduğunu söyledi.
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VATANDAŞIN ALTIN HEYECANI
İnşaat kazısı sırasında bulunan 'Rus general tabutu' Ardahan'da heyecan yarattı.
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Kısa sürede sosyal medya üzerinden yayılan haber üzerine tabutu görmek için yüzlerce kişi inşaat alanına akın etti.
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Bu sırada temel kazısında altın ve tarihi eserler bulunduğu söylentisi de yayıldı.
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İnşaat alanına gelenler cep telefonlarıyla görüntü alırken, polis güvenlik şeridi çekilen alana girilmemesi için sık sık uyarıda bulundu. Çevik Kuvvet ekipleri de kazı alanına girmek isteyenleri güçlükle uzaklaştırdı.
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Rus generale ait olduğu ileri sürülen tabuttaki iskeletin savcılık tarafından yapılacak incelenmenin ardından Kars Müzesi'ne teslim edileceği belirtildi.
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ARKEOLOG İNCELEME YAPTI
İnşaat temel kazısında bulunan tabutta ilk incelemeyi yapan Kars Müzesi'nde görevli arkeolog, bunun bir Rus generale ait olabileceğini söyledi. Arkeolog Solaklıoğlu şöyle dedi:
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"Emniyete dün akşam saatlerinde inşaat kazısı sırasında bir tabut bulunduğu ihbarı geldi. Bizler de inşaat alanına gelerek gerekli incelemeleri yaptık.
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Rusların 1878'den sonra buraya yerleşmesini göz önüne alarak muhtemelen o dönemde yaşamış bir Rus generale ait bir tabut olduğunu tahmin ediyoruz.
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Tabut içerisinde değerli bir şeye rastlanılmadı. Rus askeri Hristiyan geleneklerine göre tabut içerisinde gömülü şekilde bulundu."