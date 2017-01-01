Yakalanan kaçak göçmen % 19 arttı

TÜRKİYE’nin birçok kentinde ‘Suriyeli gerilimi’nin yaşandığı dönemde HABERTÜRK, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘2016 Göç Raporu’na ulaştı. İşte göç raporuna yansıyan dikkat çekici rakamlar...

10 MİLYON AZALDI: 2015 yılında Türkiye’ye gelen yabancı sayısı 34 milyon 633 bin 391’ken bu sayı 2016’da yüzde 29 azaldı ve 24 milyon 686 bin 471 olarak rapora yansıdı.

ALMANLAR BİRİNCİ: 2016’da Türkiye’ye 3 milyon 808 bin Alman vatandaşı geldi. Almanya’yı, 2 milyon 195 binle Gürcistan, 1 milyon 685 binle Bulgaristan, 1 milyon 663 binle İran ve 1 milyon 585 binle İngiltere izledi. 18 BİN KİŞİ ALINMADI: 2016 yılında 18 bin 294 kişiye Türkiye’ye çeşitli nedenlerle giriş izni verilmedi.

İKAMET İZNİNDE IRAKLI İLK SIRADA

Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre Türkiye’de ikamet izni bulunan 244 bin 34 yabancıya bakıldığında ilk üç sırada 55 bin 98 Iraklı, 48 bin 738 Suriyeli, 39 bin 184 Azeri yer aldı. Türkiye’de eğitim gören yabancı Suriyeli öğrenci sayısı ise 166 bin 482 olarak açıklandı. Suriyeli öğrencileri 23 bin 297 Iraklı, 12 bin 782 Afgan uyruklular izledi.

2016 yılında çalışma izni bulunan 56 bin 591 yabancıdan 8 bin 14’ü Gürcü. İlk sırada yer alan Gürcüleri 7 bin 53 Suriyeli, 3 bin 756 Çinli ve 2 bin 476 Ukraynalı takip etti.

KAÇAK GÖÇMEN ARTTI: 201

6 yılında yakalanan kaçak göçmen sayısı, 2015’e göre yüzde 19’luk artışla 174 bin 466’ya yükseldi.

ÖLÜMLER YÜZDE 31 AZALDI:

2016 yılında Ege ve Akdeniz’de can veren göçmenlerin sayısı 2015’e göre yüzde 31 azaldı ve 279’dan 192’ye geriledi.

15 BİN 247 KAÇAKÇI:

2016’da Türkiye’de 3 bin 314 göçmen kaçakçısı yakalandı. Son 6 yılda yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı ise 15 bin 247.

KORUMA BAŞVURUSU: 2016 yılında Türkiye’ye 66 bin 167 kişi uluslararası koruma başvurusu yaptı. İlk sırada 31 bin Iraklı, ikinci sırada 21 bin Afgan uyruklu yer aldı.