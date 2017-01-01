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Eski Malatya Milletvekili Ayhan Fırat hayatını kaybetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yazılı açıklamasında, Fırat'ın 17. ve 20. Dönem Malatya milletvekilliği yaptığını belirtti

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:00:28 Güncelleme: 12:02:26 AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, eski Malatya milletvekillerinden Ayhan Fırat'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Fırat'ın 17. ve 20. Dönem Malatya milletvekilliği yaptığını belirtti.

Fırat'ın nezaketi, devlet adamlığı ve cumhuriyete bağlılığı ile her zaman hatırlanacağını vurgulayan Ağbaba, "Partimize uzun yıllar emek vermiş, Malatya siyasetinin unutulmaz isimlerinden Ayhan Fırat, Malatya'nın bürokraside de yüz akı olmuş, görev yaptığı tüm kurumlarda önemli başarılara imza atmıştır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, 88 yaşında vefat eden Ayhan Fırat'a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne başsağlığı dileklerini iletti.

 

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