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Sevan Nişanyan firar etti
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Sevan Nişanyan Foça Açık Cezaevi'nden firar etti

Firar ettiğini attığı Tweet'le duyuran Sevan Nişanyan'a Habertürk ulaştı

14 Temmuz 2017 Cuma, 17:53:22 Güncelleme: 18:26:05 HABERTURK.COM

Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Sevan Nişanyan , Foça Açık Cezavi’nden firar etti. Bu firarı sosyal medya hesabından dün saat 12.05’te attığı tweet ile duyuran Nişanyan, firarını Gazete Habertürk’e anlattı.

Ümran Avcı'nın edindiği bilgilere göre;  Firar ettigini söyleyen Nişanyan ne zaman ve nasıl firar ettiğiyle ilgili bilgi vermeyeceğini söyledi.

Nişanyan cezaevinden izinli mi çıktığı sorumuza da, “O konuda bir yorum yapmak istemiyorum. Yöntem ve usuller konusunda konuşmak için biraz erken. Zamanı geldiğinde onu bütün ayrıntılarıyla anlatacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ama henüz zamanı değil.” şeklinde yanıt verdi.

Nişanyan şunları söyledi: ”3,5 sene yeter diye düşündüm. Dolayısı ile artık biraz nefes almanın zamanının geldiğini düşündüm. Olay bu. Eh bu durumda Türkiye’nin kendine özgü birtakım koşullarından ya da eksikliklerinden faydalanarak devletimizin kontrolünün dışına çıkmaya karar verdim…"

 

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2000
YORUMLAR 0
  • Misafir 2 dakika önce
    Firaririnin morali bozulmuş besbelli. Kimse kendisinden bahsetmeyince kendi kendisinden bahsetmiş. Neyin mücadelesi anlamak güç
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