Kocaeli'de erkek arkadaşının kontrolünü yitirdiği motosikletten düşen 24 yaşındaki Herdem Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kızın kask takmadığı belirlendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Canan Aktan'ın haberine göre, kaza sabah saatlerinde merkez İzmit ilçesinde meydana geldi. Seka Park'tan kız arkadaşı Herdem Öztürk'ü yanına alan Tayfun S. (21), motosikleti ile gezintiye çıktı. Bir süre sonra sürücünün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi.



Kaskı bulunan Tayfun S. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaskı olmayan Herdem Öztürk kafasının üzerine üzerine düştü. Kız arkadaşını kanlar içerisinden gören Tayfun S. hemen 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı.



Olay yerine gelen sağlık ekibi genç kızın öldüğünü belirledi. Ölüm haberini öğrenince sinir krizi geçiren Tayfun S. ambulansa alınarak Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi Herdem Öztürk'ün cenazesi ise yapılan inceleme ardından otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.