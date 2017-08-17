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Şanlıurfa'da tahliye kanalında yüzen 3 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa Viranşehir'de yüzmek için su tahliye kanalına giren 3 çocuk boğularak hayatını kaybetti

17 Ağustos 2017 Perşembe, 18:12:37 Güncelleme: 18:15:26 AA

Alınan bilgiye göre, akraba olan İlyas (9), Abdülkadir (11) ve Eyyüp Kaplan (11), serinlemek için girdikleri Gözlek Mahallesi'ndeki tahliye kanalında bir süre sonra gözden kayboldu.

Eve gelmemeleri üzerine aileleri çocukları çevrede aramaya başladı. Kanal çevresinde çocuklara ait kıyafetlerin bulunması üzerine mahalle sakinleri, suda arama çalışması yaptı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevre güvenliğini alarak inceleme başlatttı.

Sudan çıkarılan çocukların cesedi otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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