Hepsiburada.com satılıyor mu?

e-ticaret devlerinden Hepsiburada.com, satış işlemleri için Goldman Sachs Group ile anlaşma yaptı.

Konuyla ilgili Bloomberg International'a demeç veren Doğan Online'nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, aynı zamanda Amazon.com'un Hepsiburada.com'u satın almak istediği iddialarına ilişkin yorum yapmamayı tercih etti.

Amazon.com Ağustos ayında Türkiye'de ofis açma kararı almıştı.

Goldman Sachs Group

Hepsiburada.com