Irak: Türk ordusu ile sınırda manevralara başladık

Türkiye'nin Habur Sınır Kapısı yakınındaki askeri tatbikatına Irak ordusunun da katıldığı bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında sözlerine yer verilen Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, "Türkiye ile Irak sınırında, ortak geniş çaplı, askeri tatbikat başladı." ifadelerini kullandı.

Habur'daki tatbikatta üçüncü aşamaya gelindi. TSK, "Habur'da Irak kuvvetleriyle birleşik tatbikat yapılacak" açıklaması yaptı.

Irak Özel Kuvvetleri'ne mensup 30 askerin sınırda olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Silopi/Habur bölgesinde devam eden tatbikatın üçüncü safhasının yarın başlayacağı, söz konusu safhaya Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı unsurların da katılacağı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Eylül'de Silopi/Habur'da başlattığı tatbikata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül 2017 tarihinde başlanacaktır. Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile 2 gün önce Ankara'da bir araya gelmişti.

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