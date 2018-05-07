İstanbul'da bir villaya yapılan baskında, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 100 kilogram metilamin ile 350 bin ecstascy hap ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 4 Mayıs Cuma günü Beykoz, Üsküdar, Ataşehir ve Çatalca'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eşzamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında bir Beykoz'daki villada, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 100 kilogram metilamin ile 350 bin ectacsy hap ele geçirildi. Ele geçen metilamin maddesinin uyuşturucu hapların etkisini arttırmak için kullanıldığı öğrenildi.





Baskınlar polis kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Öte yandan Metilamin maddesinin şimdiye kadar düzenlenen operasyonlarda ilk kez ele geçirildiği bildirildi.

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