Japon balina avcılarının geçen yaz 122'si hamile olan 333 balinayı katlettiği bildirildi.

AA'nın haberine göre Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonuna sunulan raporda, Antarktika'da geçen yaz 333 minke balinasının katledildiği belirtilerek, bunlardan 122'sinin hamile olduğuna işaret edildi.

Japonya, balina avcılığını Antarktika'da ekolojik sisteme ilişkin araştırma amacıyla yaptığını öne sürüyor.

Çevreciler ve hayvan hakları eylemcilerinin tüm protestolarına karşın Japonya, Antarktika'daki yıllık balina avını yineleme kararı almıştı.

Uluslararası Adalet Divanı, 2014'te Antarktika'da yapılan balina programının yasa dışı olduğunu açıklamıştı.