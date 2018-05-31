Japon balıkçılar Antarktika'da 333 balina öldürdü

31.05.2018 - 09:59 | Güncelleme: AA

Japon balıkçılar Antarktika'da aralarında 122 hamile balinanın da olduğu 333 balina avladı. Öldürülen balina sayısı, Uluslararası Balinacılık Komisyonu'yla paylaşılan bilgi sonucunda gün yüzüne çıktı

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Japon balina avcılarının geçen yaz 122'si hamile olan 333 balinayı katlettiği bildirildi.

AA'nın haberine göre Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonuna sunulan raporda, Antarktika'da geçen yaz 333 minke balinasının katledildiği belirtilerek, bunlardan 122'sinin hamile olduğuna işaret edildi.

Japonya, balina avcılığını Antarktika'da ekolojik sisteme ilişkin araştırma amacıyla yaptığını öne sürüyor.

Çevreciler ve hayvan hakları eylemcilerinin tüm protestolarına karşın Japonya, Antarktika'daki yıllık balina avını yineleme kararı almıştı.

Uluslararası Adalet Divanı, 2014'te Antarktika'da yapılan balina programının yasa dışı olduğunu açıklamıştı.

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