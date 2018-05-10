Kasımpaşa’nın 5-2’lik tarihi Trabzon galibiyetinde 2 gol atıp 3 de asist yaparak manşetleri süsleyen Mısırlı yıldız Trezeguet, Anderlecht’ten kiralık olarak geldiği ve kariyerinin en golcü sezonunu geçirdiği Kasımpaşa’da adeta şahlandı... Ülkesinde adeta fenomen olan ve sosyal medyada 2.2 milyon takipçisi bulunan 23 yaşındaki orta saha, Süper Lig’deki henüz ilk sezonunda fileleri 13 kez havalandırıp 6 da asist yaparak 19 gole direkt katkıda bulundu. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, çok önemli bir takımda olduğunu, çok iyi bir bir antrenörle çalıştığını ifade eden Trezeguet, “Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burası her şeyiyle çok güzel bir kulüp... Hocasıyla, çalışanlarıyla, oyuncularıyla, kulüp yapısıyla çok iyi... O yüzden buranın bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum ve umarım bu şekilde devam ederim” dedi.



‘BELÇİKA’YA DÖNMEK İSTEMİYORUM’



Trezeguet sözlerine şöyle devam etti: “Kasımpaşa’da oldukça mutluyum. Belçika’ya tekrar dönmek istemiyorum. Mutlu olduğum yerde kalmak istiyorum. Burada hocamızın ve takım arkadaşlarımın da önemli bir payı var. Çünkü hocamız bana sürekli güveniyor, destekliyor ve saha içerisinde özgürlük veriyor. Bunlar benim için çok önemli şeyler... Ben de kendimi gösterme fırsatı bulabiliyorum. Hem takım arkadaşlarım hem de hocam sayesinde... Çünkü böyle bir güven ortamında oynamak biraz daha kolay... Eğer sahada ölmemi isterse, onun için bunu yapabileceğime inanıyorum. Çünkü aramızda bir güven var. O yüzden burada böyle performans göstermekten mutluyum ve Kasımpaşa’da kalmayı tercih ediyorum.”



‘GÜVEN ORTAMI VAR’



“Kemal Hoca gerçekten çok iyi bir teknik direktör... Bende bir şeylerin olduğunun farkında ve bunu gösterebilmem için beni sürekli zorluyor. Çünkü eğer güven ortamı olmaz ve hocanız sizi zorlamazsa ya da size inanmıyorsa çok yetenekli olsanız bile içinizdeki şeyi çıkarmak zor olabiliyor. Bu, bazı oyuncuların başına gelebiliyor. Ancak Kemal Hoca benim yeteneğimi göstermem için bana fırsat veriyor. O yüzden takım için de oldukça iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum.”

‘TÜRKİYE SÜPER LİGİ, BELÇİKA'DAN DAHA ZOR’



“Türkiye Ligi oldukça güzel ve farklı bir lig... Çünkü ben Belçika’da oynadım ve burası kesinlikle daha zor. Belçika’da oynayan oyunculardan daha isimli ve kariyerli oyuncuların oynadığı bir lig ve karşılaştığımız takımlarda da çok iyi oyuncular var. Takımların başında hocalar çok zeki teknik adamlar. Zaten görüldüğü gibi Türkiye’den Almanya’ya ya da İngiltere’ye giden oyuncular da orada rahatlıkla oynayabiliyorlar. Bu da bu ligin kalitesinden kaynaklanıyor. Çünkü burası güzel, kaliteli, çekişmeli ve zor bir lig. Premier Lig veya Bundesliga çok iyi ligler ama buralara gidip oynamamak çok iyi bir seçenek değil. Benim için önemli olan bana ihtiyacı olan takımda oynamak, yedek oturmamak. En beğendiğim oyuncu Fenomen Ronaldo.”

‘ADIM ALTYAPIDA TREZEGUET OLDU’

“Asıl adım Mahmoud Hassan. Al-Ahli’nin genç yaş gruplarında oynarken forvet olarak oynuyordum ve o kategorilerde sürekli gol kralı oluyordum. Yüzüm de David Trezeguet’e çok fazla benziyordu. Oradaki hocalarım da bana Trezeguet olarak seslenmeye başladılar çünkü hem attığım goller hem benzerliğim hem de forvet oynamam A takıma geçerken de ‘Onu Trezeguet olarak çağırabilirsiniz’ dediler. Adım da Trezeguet olarak kaldı.”

‘SIRADAN OLMAK İÇİN GELMEDİM’

“Buraya geldiğimde ne istediğimi biliyordum. Sıradan bir oyuncu olmak için gelmedim. Kendimi geliştirerek sürekli üzerine koyarak ve fark yaratmak için geldim. Bu sadece bu takımda değil, milli takımda da öyle. Gittiğim her takımda böyle ve en iyisi olmaya çalışıyorum. Bu beklentiyle de buraya geldim ve her gün kendimi geliştirmeye devam ediyorum.”

‘İKİ MAÇI DA KAZANMALIYIZ’

“Ligin bitimine iki hafta var. Önümüzdeki iki karşılaşmanın ikisini de kazanmak istiyoruz. G.Birliği mücadelesi oldukça zor geçecek. Bulundukları konumdan bağımsız olarak bakılırsa, iyi bir takım ve şanssız bir sezon geçiriyorlar... Başakşehir de şampiyonluğa oynuyor ve oldukça güçlü bir ekip... Ancak biz bunlarla fazla ilgilenmiyoruz. Rakiplerimizin bulunduğu konumdan bağımsız olarak kazanmak istiyoruz. Kalan 2 müsabakadan da galip ayrılmak için elimizden geleni yapacağız.”

‘SÖZÜMÜ TUTTUM, MUTLUYUM’

“İçimde şöyle bir hissiyat olmuştu: Trabzon ligin ilk yarısında evimizde bize karşı kazandığında 2. maçta bizim de onlara karşı kazanmamız gerektiğini hissettim. Çünkü onlar bize karşı İstanbul’da kazandı. Biz de onlara karşı Trabzon’da kazanmalıydık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Hissettiğim de bu oldu. Maçtan önce de sana söylediğim gibi, ‘Gol attıktan sonra röportaj yaparız’ demiştim. Bu sözümü tuttuğum için de gerçekten çok mutluyum.”

‘DÜNYA KUPASI FIRSAT’

Rusya’da 14 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası’nda yer alacak Trezeguet, turnuva için heyecanlı olduğunu söyledi. Mısır’ın 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nda yer alacağını hatırlatan Trezeguet, şöyle devam etti: “Burada gösterdiğim performansı Dünya Kupası’nda da göstermeyi umuyorum. Milli takımıma en iyi şekilde yardımcı olmak istiyorum. Umarım aynı formumu kendimi daha da iyi hazırlayarak Dünya Kupası’nda da sergileyebilirim. Rusya’da olmak çok iyi bir fırsat.”



‘ZOR BİR GRUPTAYIZ’



“Dünya Kupası’nda zor bir grupta bulunuyoruz. Çünkü Uruguay büyük bir futbol ülkesi... Rusya ev sahibi olmanın avantajını kullanacak. Suudi Arabistan ise bizim için bir derbi niteliği taşıyor. Ama kupada zaten kolay grup yok. Kolay olmayacak ama biz de elimizden gelinin en iyisini yaparak grup aşamasını başarıyla tamamlayıp bir üst tura geçmek istiyoruz.”



‘MUSLERA’YA BOL ŞANS’



“Süper Lig’de Galatasaray forması giyen Fernando Muslera’yla karşılıklı oynadık. Ona da şans diliyorum. Umarım onun için de en iyi şekilde geçer... Kendisi çok iyi bir kaleci, ikimiz için de iyi bir Dünya Kupası diliyorum.”



‘MUHAMMED SALAH HARİKA BİR İNSAN’



“Muhammed Salah çok iyi bir futbolcu ve harika bir insan... Umarım ‘en iyi oyuncu’ ödülünü de o kazanır. Liverpool’da çok iyi bir sezon geçiriyor. Ben de Kasımpaşa’da çok iyi bir sezon geçiriyorum. Umarım Dünya Kupası’nda bu yakaladığımız formu daha da ileriye taşıyıp en iyi şekilde devam edebiliriz ve daha iyi bir düzeye ulaşabiliriz.”

‘TÜRKİYE'Yİ HEP SEVİYORDUM’

“Müslüman bir ülkede futbol oynamak, oraya daha hızlı adapte olmanızı sağlıyor. Yemek ve ülke kültürü olarak benzer kültürler söz konusu... Ben aslında Türkiye’yi çocukluğumdan beri çok seviyorum. Çünkü buraya ilk geli- şim değil. Bundan önce U20 Dünya Kupası’nda da Türkiye’de bulunmuştum. Daha önce oynadığım Al-Ahli takımımla da Türkiye’ye gelmiştim. Eğer Allah kaderimi burada olacak şekilde çizdiyse, bundan çok mutlu olurum.”

‘EN SEVDİĞİM KEBAP’

“Erkek kardeşim burada, onunla birlikte yaşıyorum. Bana çok yardımcı oluyor. Ailemin geri kalanı Mısır’da... Boş zamanlarımda AVM gibi yerlere gidip yemek yiyoruz kardeşimle. Genellikle kebap yiyorum çünkü burada en sevdiğim yemek kesinlikle kebap... Ardından da baklava geliyor.”