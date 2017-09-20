Kayıp milyoner prenses, İtalya'da hafızasını kaybetmiş halde bulundu

İran'ın Kaçar Hanedanı'na mensup Ariane Lak, ailesi tarafından tutulan özel dedektif sayesinde, İtalya'da kalabalık bir alışveriş merkezinde uyurken bulundu.

Geçen yıl gizemli bir şekilde ortadan kaybolan prenses, kötü bir gasp sonucu hafızasını kaybetmiş halde MMilano sokaklarında bulundu. 50 yaşındaki İran doğumlu, İngiliz vatandaşı, Cambridge Üniversitesi mezunu ve 4 dil bilen, bir film şirketinin yöneticisi olduğu aktarılan prenses, 20 ay kadar önce Milano'da bir otelde görülmüş, ardından kayıplara karışmıştı. Sık sık kayıp ilanı verildi. Kadınının çok kirli bir halde, evsiz durumda bulunduğu ifade edildi.

Kadının bulunduktan sonra, "Anlatamıyorum. Sanırım yürüyordum, gaspa uğrayıp soyuldum, kafamı bir yere vurduğumu hissettim. Milan'a aşık oldum. Yoldan geçenler, gönüllüler, burada yaşayanlar bana yardım etmek istedi, ancak ben reddettim. Bana yemek veriyorlardı ben kabul etmiyordum. Restoranların, otellerin önünde bekleyerek bir şeyler yiyebiliyordum" dediği aktarıldı.

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