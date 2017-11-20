Kimliği gizlenen şiddet mağduru kadın resmi olarak görünmüyor

Kadın cinayetlerini önlemek ve şiddetten korumak için çıkartılan mahkeme kararları, kurumlar arasındaki kopukluklar nedeniyle koruma altındaki kadın ve çocukların mağdur olmasına neden oluyor. Mahkeme kararıyla kimlik bilgilerinin gizlenmesine karar verilen şiddet mağduru kadınların nüfus ve adres bilgileri hiçbir kamu kurumu, banka ya da okulda görünmüyor.

İzmir’de kimliği gizlenen 120 kadından biri de N.A... Eşinin yeni taşındığı evin ve işyerinin adresini bulmasından endişe eden bir çocuk annesi N.A., kendisinin ve çocuğunun adres ile kimlik bilgilerinin gizlenmesini talebiyle Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre mahkeme, anne ile çocuğunun adresinin gizli tutulması için Nüfus Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Mahkeme kararı sonrası bu bilgilerin 6 ay süreyle gizlenmesi kararlaştırıldı.

SAVCILIK YAZISIYLA KAYIT YAPTIRABİLDİ

Mutlu bir hayat umuduyla bilgilerini gizleyen N.A. yeni taşındığı semtte çocuğunu okula yazdırmak istedi. N.A.’ya okul yönetimi tarafından çocuğu ve kendisinin “TC kimlik numarası ve adres bilgilerinin çıkmadığı, sistemde böyle bir öğrencinin görünmediği” söylenip kayıt yapılmadı. N.A. koruma kararı olduğunu ve bu nedenle kimlik bilgilerinin gizlendiği anlatmasına rağmen kayıt gerçekleşmedi. Adres bilgilerini gizlettiren N.A. avukatı Nuriye Kadan aracılığıyla Nüfus Müdürlüğü ve savcılığa giderek durumu izah etti. Savcılık ve Nüfus Müdürlüğü de resmi yazıyla çocuğun okula kaydolmasını sağladı. Kaymakamlığa yardım almak için giden N.A. burada ikinci şoku yaşadı.

Kaymakamlık görevlileri, genç kadına TC kimlik numarasının görünmediğini ve yardım veremeyeceklerini söyledi. Koruma kararı olduğu için bilgilerinin gizlendiğini söylemesine rağmen yardım alamadı. Adres bilgilerinin gizlenmesi nedeniyle ailesinin gönderdiği parayı da çekemeyen genç kadın, çaresiz şekilde koruma kararının bitmesini bekliyor.

‘MAĞDUR OLUYORLAR’

N.A.’nın avukatı Nuriye Kadan şunları söyledi: “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulamadaki sorunları devam ediyor. Özellikle adres gizliliği kararlarında, hakkında koruma kararı verilen kadının çocuğunun okul kaydında sorunlar yaşanmakta, sistemde görünmediğinden çocukların okul kaydı yapılamamakta. Yine şiddet mağduru kadın kaymakamlıklardan aldığı sosyal yardımları adres gizliği kararı aldırmışsa alamamakta. Mağdur kadınlar, sistemde adresleri gizlendiği için yardımlardan mahrum kalıyor. Sosyal yardıma muhtaç olan şiddet mağduru kadın, yardım alabilmek için hayati tehlikesine karşın adres gizliliğine ilişkin koruma kararını almaktan vazgeçmektedir.”

Türkiye’de ilk 10 ayda eşi ve sevgilisi tarafından öldürülen kadın sayısı 305’e ulaşırken, yüzlerce kadın için de koruma kararı verildi. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dan yararlanan yurt genelinde 300 kadının bu yıl kimlik bilgileri mahkeme kararıyla gizledi. İzmir Nüfus Müdürlüğü yetkilileri, “Mahkeme kararıyla kimliğini gizlemek isteyen her mağdurun, sistemde bilgileri otomatik olarak gizleniyor. Bilgiler gizlendiği için resmi kurumlarda TC kimlik numarası ve adres bilgileri boş görünüyor. Bilgiler olmadığı için ödeme veya kayıt işlemleri yapılması mümkün olmuyor. Çözüm, kurumlar arasındaki bilgi sisteminin yeniden düzenlenmesi. Kişinin TC’si girildiği zaman neden görünmediği yazılmalı ve işlemlerini yapacak kuruma otomatik izin vermeli” dedi.

şiddet mağduru kadın

kadına şiddet

izmir