Konya'da bir otomobilde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan 596 tüp kobra zehiri ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin zehri Rusya'dan getirdiği öğrenildi.
DHA'nın haberine göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Müdacele Şubesi ekipleri, şüpheli 4 kişinin tüp içerisinde bulunan sıvı bir maddeyi satmaya çalıştıkları ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri takibe aldı.Yapılan takibin ardından polis, şüpheli otomobili Belh Kavşağı'nda durdurdu. Otomobilde bulunan şüpheliler 35 yaşındaki Abdullah K., 40 yaşındaki Mehmek K., 63 yaşındaki Ahmet Ç. ve 49 yaşındaki Mehmet Arif A. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bir çanta içerisinde 596 tüp kobra zehri ele geçirildi.
RUSYA'DAN GETİRMİŞLER
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler buradaki ilk ifadelerinde, zehri iki gün önce İstanbul'dan getirdiklerini, kozmetikçilere satmaya çalıştıklarını ancak satamadıklarını söylediler. Şüpheliler daha sonraki polis sorgusunda ise, zehri 5-6 yıl önce İstanbul'daki ortaklarıyla kaçak yollarla Rusya'dan ülkeye getirdiklerini, zehri Konya'daki bir aracıya satacaklarını, onun da zehri yurtdışına çıkaracağını ifade ettiler.
Zehrin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirtildi. Polis, şüphelilerin bağlantılı olduğu kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilecek.
BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR
Kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu belirtilen kobra zehrinin küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip bulunduğu ve Türkiye’de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu kaydedildi.
Yılan zehirleri ilaç olarak hastalıkların tedavisinde, damar daraltıcı ve kanamayı durdurucu ilaç yapımında, ayrıca epilepsi ve eklem iltihabı gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor.
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