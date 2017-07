HT Cumartesi'de Ece Ulusum'un Flört ile röportajı yer alıyor.

Gruptaki herkes şarkı sözü yazarlığı da yapıyor. Bu albümdeki şarkıların ortaya çıkış süreci nasıl oldu?

Albüm hazırlığı en hızlı şekilde yapıldı. Kararları da kayıtlar gibi en hızlı şekilde aldık. Dedim adlı parçayı misal alırsak, aslında grupça Fethiye’de kalırken yazıldı fakat sözleri yoktu, sadece nakaratı vardı. Sonra grup arkadaşlarımla bu şarkıyı yapmayı karar aldık ve sözlerini İstanbul’da bitirdik. Ne zaman grup arkadaşlarımın sözünü dinlesem kârlı çıkarım.

Sizin her işiniz başka da niçin bu albümün adının Bambaşka olmasını tercih ettiniz?

Bizler değişimi, reformu seven insanlarız. Bu albümde dikkat ederseniz kıyafetlerimizde de büyük bir değişiklik olduğunu göreceksiniz. Yenilenmeyi ve bambaşka olabilmeyi seviyoruz.

Süpervizörlüğü Fuat Güner üstlendi. Ne gibi etkileşimler oldu Güner ile?

Fuat Güner gibi büyük bir üstadın bizle geçirdiği her saniye her an öyle değerli ki nasıl kelimelere sığdırılır bilemedim. Ama bazen bir eleştirisi, yorumu ya da tavsiyesi bizim ancak belki 20 sene sonra idrak edebileceğimiz bir şey olduğunu anlayınca insan çok saygı duyuyor.

Festival grubusunuz. Festivaller sizin için ne ifade ediyor?

Tek heyecanlandığımız konser platformu. Festival ruhu ve heyecanı başka bir konser platformuyla karşılaştırılamaz. Neden festival grubuyuz çünkü festivalde seyirciyle iletişim ve sahne performansı konusunda kendimize çok güveniyoruz.

Sırada neler var?

Yeni albümün ilk klibi Yorgun Düştüm’ü yayınladık. Ama çekimlerde 2 klip birden çektik aslında. Bu yüzden ikinci klip neredeyse hazır. Nilüfer Fest , Yavuz Fest ve Zeytinli Rock festivallerinde varız. Önümüzdeki yoğun konser trafiği bizi çok memnun ediyor.

Bir kenara not edin...

Festivallerde çok ilgi gören, dinleyicileri coşturan Flört müzik grubunun yakın zamanda sahne alacağı festivaller şunlar:

Yavuz Çetin Müzik Fest

Bursa Nilüfer Müzik Festivali

Zeytinli Rock Müzik Festivali