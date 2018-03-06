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LIVERPOOL: 0 - PORTO: 0

(İlk maçı Liverpool deplasmanda 5-0 kazandı)

STAT: Anfield

SAAT: 22:45

YAYIN: Tivibu Spor 3

HAKEM: Felix Zwayer

LIVERPOOL: Karius, Gomez, Matip, Lovren, Moreno, Milner, Henderson, Emre Can, Lallana, Mane, Firmino

YEDEKLER: Mignolet, Van Dijk, Klavan, Oxlade-Chamberlain, Ings, Alexander-Arnold, Salah

TEKNİK DİREKTÖR: Jurgen Klopp

PORTO: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Reyes, Dalot, Oliver, Andre, Costa, Corona, Waris, Aboubakar

YEDEKLER: Sa, Paciencia, Oliveira, Mata, Ricardo, Otavio, Brahimi

TEKNİK DİREKTÖR: Sergio Conceiçao





İLK MAÇTA NE OLDU?

Porto ile Liverpool'un, Dragao'da oynadığı ilk maçta İngiliz ekibi sahadan 5-0 galip ayrılmıştı.

25'te Mane ve 29'da Salah'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Liverpool, 53'te Mane 69'da Firmino ve 85'de Mane'nin 3. golüyle skoru ilan etmişti.

İKİ TAKIM DA FORMDA

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan iki ekip liglerinde de yüksek performans gösteriyorlar. İngiltere Premier Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmada 8 galibiyet alan Liverpool, 1 maçını berabere tamamlarken, 1 maçtan da puansız ayrıldı. Porto ise Portekiz Premier Ligin'de namağlup lider durumda ve oynadığı 25 karşılaşmada 21 galibiyet aldı 4'de beraberliği bulunuyor.