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Margot Robbie ile Tom Ackerley evlendi

20 Aralık 2016 Salı, 10:52:20

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    Hollywood'un son dönemde yıldızı giderek parlayan oyuncularından Margot Robbie yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Tom Ackerley ile dünyaevine girdi.

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    Düğünün, Robbie'nin memleketi olan Avustralya'da Byron Bay'de yapıldığı ve törende çok az sayıda davetli olduğu belirtildi.

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    Basının gözünden uzakta evlenmeyi tercih eden Robbie ve Ackerley, evlendiklerini güzel yıldızın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla hayranlarına duyurdu.

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