DÜNYADAN
Margot Robbie ile Tom Ackerley evlendi
20 Aralık 2016 Salı, 10:52:20 | Güncelleme: 21 Aralık 2016 Çarşamba, 11:16:18
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Hollywood'un son dönemde yıldızı giderek parlayan oyuncularından Margot Robbie yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Tom Ackerley ile dünyaevine girdi.
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Düğünün, Robbie'nin memleketi olan Avustralya'da Byron Bay'de yapıldığı ve törende çok az sayıda davetli olduğu belirtildi.
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Basının gözünden uzakta evlenmeyi tercih eden Robbie ve Ackerley, evlendiklerini güzel yıldızın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla hayranlarına duyurdu.
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Margot Robbie ve Tom Ackerley, 2013 yılında birlikte kamera karşısına geçtikleri 'Fransız Suiti' adlı filmin çekimlerinde tanışmıştı.
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Margot Robbie ve Tom Ackerley'in "çingeneler" ana temasıyla hayatlarını birleştirdikleri düğün, Byron Bay yakınlarındaki bir malikanenin bahçesinde yapıldı.
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