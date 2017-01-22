MAGAZİN
Hande Soral ve İsmail Demirci nişanlandı
22 Ocak 2017 Pazar, 15:35:23 | Güncelleme: 15:59:21
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Oyuncu Hande Soral ile sevgilisi İsmail Demirci, aile arasında sade bir törenle nişanlandı.
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Aile bireylerinin katıldığı nişan töreninin fotoğrafları sosyal medyaya düştü.
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Son zamanlarda yıldızı parlayan kardeş Bensu Soral, ablası ile çekildiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.
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Hande Soral, beyaz bir elbise tercih ederken, Bensu Soral siyah elbisesiyle dikkat çekti.
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DARISI BENSU'NUN BAŞINA
Ablası Hande Soral'dan sonra oyunculuğa başlayan ve yıldızı İçerde dizisiyle parlayan Bensu Soral da uzun zamandır Hakan Baş'la birlikteliğini sürdürüyor.
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Bensu Soral’ın Bedirhan adında bir ikizi var.
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İşte nişandan çok özel kareler...
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