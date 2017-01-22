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Hande Soral ve İsmail Demirci nişanlandı

22 Ocak 2017 Pazar, 15:35:23

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    Oyuncu Hande Soral ile sevgilisi İsmail Demirci, aile arasında sade bir törenle nişanlandı.

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    Aile bireylerinin katıldığı nişan töreninin fotoğrafları sosyal medyaya düştü.

     

     

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    Son zamanlarda yıldızı parlayan kardeş Bensu Soral, ablası ile çekildiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

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